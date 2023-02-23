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Afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Bakanlık ilçe ilçe projelerin görüntüsünü paylaştı! İşte konut yapılacak bölgeler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkıma uğradı. 43 binden fazla vatandaşımızı hayattan koparan deprem sonrası devlet yaraları sarmak maksadıyla topyekün bir seferberliğe girişti. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları durmaksızın sürerken, yıkıma uğrayan kentlerde inşa edilecek afet konutlarının detayları belli oldu. Peki afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Hangi ilçelere beldelere yapılacak? Deprem konutlarının görüntüsü nasıl olacak? İşte Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa'da inşa edilecek TOKİ deprem konutları hakkında tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 20:56
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Afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Bakanlık ilçe ilçe projelerin görüntüsünü paylaştı! İşte konut yapılacak bölgeler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Bakanlık ilçe ilçe projelerin görüntüsünü paylaştı! İşte konut yapılacak bölgeler

43 binden fazla vatandaşımızı hayattan koparan deprem sonrası devlet yaraları sarmak maksadıyla topyekün bir seferberliğe girişti.

  • 3
  • 65
Afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Bakanlık ilçe ilçe projelerin görüntüsünü paylaştı! İşte konut yapılacak bölgeler

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları durmaksızın sürerken, yıkıma uğrayan kentlerde inşa edilecek afet konutlarının detayları belli oldu.

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  • 65
Afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Bakanlık ilçe ilçe projelerin görüntüsünü paylaştı! İşte konut yapılacak bölgeler

Peki afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Hangi ilçelere beldelere yapılacak? Deprem konutlarının görüntüsü nasıl olacak?

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  • 65
Afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Bakanlık ilçe ilçe projelerin görüntüsünü paylaştı! İşte konut yapılacak bölgeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının detaylarını açıkladı. İşte Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa'da inşa edilecek TOKİ deprem konutları hakkında tüm merak edilenler.