Afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Bakanlık ilçe ilçe projelerin görüntüsünü paylaştı! İşte konut yapılacak bölgeler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkıma uğradı. 43 binden fazla vatandaşımızı hayattan koparan deprem sonrası devlet yaraları sarmak maksadıyla topyekün bir seferberliğe girişti. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları durmaksızın sürerken, yıkıma uğrayan kentlerde inşa edilecek afet konutlarının detayları belli oldu. Peki afet konutları ve köy evleri nasıl olacak? Hangi ilçelere beldelere yapılacak? Deprem konutlarının görüntüsü nasıl olacak? İşte Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa'da inşa edilecek TOKİ deprem konutları hakkında tüm merak edilenler.