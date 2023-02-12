Adıyaman’da deprem bölgesinde artçı paniği! A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak’ın zor anları! “Kaç kaç kaç…”

Diğer yandan Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana geldi.

Deprem bölgesindeki 147 bin 934 vatandaş ise diğer illere tahliye edildi.

A HABER MUHABİRİ VE KAMERAMANI DEPREME YAKALANDI

AFAD'ın bu açıklamaları öncesinde A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak, Adıyaman'da depreme yakalandı.

Kameraman Şafak, artçı sarsıntı sırasında yere düştü.