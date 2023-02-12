Adıyaman’da deprem bölgesinde artçı paniği! A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak'ın zor anları! “Kaç kaç kaç…”
"Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Deprem bölgesinde devam eden artçı sarsıntılar vatandaşları korkutuyor. 2 yıkıcı depremin ardından bölgede yaklaşık 2 bin artçı sarsıntı oldu. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak, Adıyaman'da depreme yakalandı. Kameraman Şafak, artçı sarsıntı esnasında yere düştü. O sırada arama-kurtarma çalışması yapan ekipler de bölgeden hızla uzaklaştılar. İşte yaşanan panik anı...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremde son verileri paylaştı.
VEFAT SAYIMIZ ARTTI
AFAD, "29 bin 605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." dedi.
Diğer yandan Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana geldi.
Deprem bölgesindeki 147 bin 934 vatandaş ise diğer illere tahliye edildi.
A HABER MUHABİRİ VE KAMERAMANI DEPREME YAKALANDI
AFAD'ın bu açıklamaları öncesinde A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak, Adıyaman'da depreme yakalandı.
Kameraman Şafak, artçı sarsıntı sırasında yere düştü.
O sırada arama-kurtarma çalışması yapan ekipler de bölgeden hızla uzaklaştılar. İşte yaşanan panik anı...
DEPREMİN ŞİDDETİ
A Haber muhabiri Karataş, saat 16:29'da gerçekleşen yeni sarsıntının merkez üssünün Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olduğunu aktardı.
Karataş depremin derinliğini de yerin 7.01 km altı olduğunu bildirdi.
KAMERAMANIN DURUMU İYİ
Karataş, A Haber kameramanı Özkan Şafak'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.
ÇALIŞMA AKSADI
O esnada arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan Eyüp Can Aktoprak için çalışmalarını sürdürüyordu.
Panik anının yaşandığı o esnada ekipler enkaz alanından hızla uzaklaştılar.
Korku dolu anlar saniye saniye yansıdı.
Kısa süreli panik sonrası ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
A Haber muhabiri Karataş, bölgede yaşanan son durumu aktardı.
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