20 Şubat 2023, Pazartesi
Yüzen sağlık üssü depremzedelerin hizmetinde! Vatandaşın rahatı için her şey düşünüldü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için sahra hastanesine dönüştürülen Türkiye'nin en büyük amfibi çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, hastane olarak depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor. Hatay'daki MMK Metalurji Limanı Limanı'nda demirli TCG Bayraktar'a çıkarak verilen hizmeti yerinden takip edildi.
Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:56
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