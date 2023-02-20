Yüzen sağlık üssü depremzedelerin hizmetinde! Vatandaşın rahatı için her şey düşünüldü

GEMİDE YATIP KALKIYOR 7/24 HİZMET VERİYORLAR

Hekimler başta olmak üzere toplam 82 sağlık çalışanının görev yaptığı TCG Bayraktar'da acil tıp uzmanlarından, kalp damar cerrahına, çocuk doktorundan yine pediatri uzmanları ve ortopedi uzmanlarına kadar pek çok branş dalında uzman ve pratisyen hekimlerin vatandaşın hizmetinde yer aldığı TCG Bayraktar'da günlük ortalama 400 hastaya bakılırken 'TCG Bayraktar' gemisinde şimdiye kadar 3 bin 100 kişiye bakıldı.