20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yüzen sağlık üssü depremzedelerin hizmetinde! Vatandaşın rahatı için her şey düşünüldü

Yüzen sağlık üssü depremzedelerin hizmetinde! Vatandaşın rahatı için her şey düşünüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için sahra hastanesine dönüştürülen Türkiye'nin en büyük amfibi çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, hastane olarak depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor. Hatay'daki MMK Metalurji Limanı Limanı'nda demirli TCG Bayraktar'a çıkarak verilen hizmeti yerinden takip edildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:56
  • 1
  • 30
Yüzen sağlık üssü depremzedelerin hizmetinde! Vatandaşın rahatı için her şey düşünüldü
Türkiye'nin en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar,asrın felaketinde yaşanan yaraları sarmak için 7 gün 24 saat aralıksız vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Yüzen sağlık üssü depremzedelerin hizmetinde! Vatandaşın rahatı için her şey düşünüldü

Yüzen hastaneye çevrilen ve Hatay'daki MMK Metalurji Limanı Limanı'nda demirleyen TCG Bayratar'ın gemideki sağlık hizmeti ve imkanları yerinde görüntülend.

  • 3
  • 30
Yüzen sağlık üssü depremzedelerin hizmetinde! Vatandaşın rahatı için her şey düşünüldü
700 bin nüfuslu bölgede hizmet verilen 'TCG Bayraktar' gemisinde şimdiye kadar 3 bin 100 kişiye bakıldı, 20 ameliyat yapılırken, 15 kişiye yoğun bakım hizmeti verildi.
  • 4
  • 30
Yüzen sağlık üssü depremzedelerin hizmetinde! Vatandaşın rahatı için her şey düşünüldü
Türkiye'de ilk defa kadın doğumunun da yapıldığı TCG Bayraktar'ın asker ve sivil bütün görevlileri vatandaşa hizmet verdiği için çok mutlu. Bölge halkı da TCG Bayraktar'ın gelmesinin ve böyle bir hizmet sunmasının kendilerini güvende hissettirdiği dile getiriyor.
  • 5
  • 30
Yüzen sağlık üssü depremzedelerin hizmetinde! Vatandaşın rahatı için her şey düşünüldü

GEMİDE YATIP KALKIYOR 7/24 HİZMET VERİYORLAR

Hekimler başta olmak üzere toplam 82 sağlık çalışanının görev yaptığı TCG Bayraktar'da acil tıp uzmanlarından, kalp damar cerrahına, çocuk doktorundan yine pediatri uzmanları ve ortopedi uzmanlarına kadar pek çok branş dalında uzman ve pratisyen hekimlerin vatandaşın hizmetinde yer aldığı TCG Bayraktar'da günlük ortalama 400 hastaya bakılırken 'TCG Bayraktar' gemisinde şimdiye kadar 3 bin 100 kişiye bakıldı.