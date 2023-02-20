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Konteyner kentler havadan görüntülendi! Depremzedeler için gece gündüz demeden çalışıyorlar
Depremin vurduğu Osmaniye'de 23 noktada kurulan çadır kentlerin ardından, şehirde bin 370 ailenin konaklayacağı konteyner kent için altyapı çalışmaları yapılıyor. Şehre gelen konteynerler yerleştirilerek, kısa sürede hazır hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.
Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:41Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 09:43