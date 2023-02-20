Konteyner kentler havadan görüntülendi! Depremzedeler için gece gündüz demeden çalışıyorlar

Yüzlerce evin hasarlı olduğu şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları, bir taraftan da depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yürütülüyor. Bugüne kadar 23 noktada kurulan çadır kentlerde vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken, 122 bin metre karelik alanda da konteynerden yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor.