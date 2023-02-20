20 Şubat 2023, Pazartesi
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Büyük yıkımın cevabı enkazlarda! Uygunsuz zemin, kalitesiz malzeme, deniz kumu, kesilen kolonlar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’te arama kurtarma ve enkaz çalışmaları sürerken binalardaki hatalar bir kez daha gözler önüne serildi. Binalar yerle bir olmuş durumda. Peki yıkım neden bu kadar büyük oldu? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdülkadir Çevik verdi.