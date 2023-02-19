Asrın deprem felaketinde milli seferberlik! Milletvekilleri A Haber'de anlattı: Bu milletin yenilmez bir millet olduğunun göstergesi

Son dakika haberi... Asrın felaketinin 14. gününde yaralar sarılmaya devam ediyor. Malatya'da deprem bölgesinde olan MHP milletvekilleri çalışmaları anlattı. A Haber İstanbul/ Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak o noktadan son gelişmeleri aktardı.

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