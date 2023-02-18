Profesör Doktor Süleyman Pampal uyardı: İstanbul depremi bana göre geliyor

"BU YANLIŞ"

Bu cümleyi çürüten Süleyman Pampal, karada yaşanan depremlerle okyanuslarda yaşanan depremlerin kıyaslanmasının yanlış olduğunu söyledi.

Pampal şunları kaydetti:



"(Kahramanmaraş) Bu deprem müthiş bir yıkıma yol açtı. Bir kere büyüklüğü çok fazla yüzeye yakın. 7-10 km veriliyor ki Marmara depremi 15-17 km derindeydi. Deprem ne kadar yüzeye yakın yerde kırılmaya başlar ve sığ olursa o kadar yıkıcı etkide olur o çevrede. Yani Marmara depreminin 2 katı süre ve 10 katı daha büyük ivme. 2 katı neredeyse ve doğal olarak yapıların hepsi alüvyon zeminin üstüne yani bu depremi 3'le çarpın. 4-5 tane 6-7 arasındaki artçılar. Yapılar da ne yapacağını şaşırıyor. 7,6'da çok büyük deprem. İnsanlar biraz da elma ile armudu karıştırıyor. 'Japonya'da 8 büyüklüğünde oluyor. Bu kadar hasar olmuyor' diyorlar. Japonya'daki depremin derinliği 700-800 km bizdekiler Alp-Himalaya deprem kuşağının en tehlikeli bölgesi çok sığ o yüzden dar alanda çok büyük etki yapar"