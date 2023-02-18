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Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmandan dikkat çeken açıklama: İlk kez karşılaştık! İşte binaların hasar görmesinin 3 ana nedeni

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Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmandan dikkat çeken açıklama: İlk kez karşılaştık! İşte binaların hasar görmesinin 3 ana nedeni

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 yıkıcı deprem 11 ilde büyük hasara neden oldu. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan uzmanlardan da çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak deprem bölgesinde yaptıkları araştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alan, “İlk kez bu kadar zeminden kaynaklı sorunla karşılaştık. Bazı binalarda 1.5 metre zemine gömülme tespit ettik” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgeye giden Jeoloji Mühendisleri Odası heyeti, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da ilk incelemesini tamamladı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, yaptığı açıklamada öncelikle fay takibi yaptıklarını ve fay üzerine oturan yerleşim birimlerinde ne tür hasarların meydana geldiğini incelediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sıvılaşma, yanal yayılma, kaya düşmesi, heyelan gibi olguları yerinde gördük. Farklı fay kırıkları üzerinde her bir segmentte farklı farklı hareketler söz konusu.

5 metrenin üzerinde hareket tespit ettiğimiz bazı kırıklar oldu, 3,26 metre hareket ölçtüğümüz alanlar oldu. Bazı bölgelerde, 1 kilometre uzunluğunda karayoluna zarar veren sıvılaşma, yanal yayılma ve heyelanlar, kaya düşmeleri gördük.

Enerji tesislerinde, demiryollarında hasarlar var, raylar S şeklinde bükülmüş. Bazı binalarda devrilme, bazılarında 1.5 metre zemine gömülme gibi çok sayıda olguyu tespit ettik."

HASARDA 3 ANA NEDEN

Yapıların hasar görmesinin üç ana nedeni olduğunu belirten ve bunları "Zemin, binanın taşıyıcı sistemi, işçilik ve kullanılan malzeme" olarak sıralayan Alan, "Ben diğer depremlerden sonraki çalışmalara da katıldım, yani Van, Elazığ, Düzce, Marmara depremlerini de görme şansım oldu. Bu depremlerden farklı olarak, ilk kez bu kadar zeminden kaynaklı sorunla karşılaştığımı görüyorum.

Bunun temel nedeni de fay üzerine oturan çok sayıda yerleşim birimi var. Hatay kenti fayın üzerinde, Kahramanmaraş, Pazarcık benzer şekilde. Hem zeminden hem taşıyıcı sistemin geometrisinden hem malzemeden kaynaklı epey hasar var" dedi.

Özellikle Gaziantep'in Nurdağı ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerinin hem fay zonu üzerinde yer aldığını hem de zeminin kötü olduğunu ifade eden Alan, yeni yapılacak binalar için yer seçiminin önemine dikkat çekti.

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