Deprem bölgesinde inceleme yapan uzmandan dikkat çeken açıklama: İlk kez karşılaştık! İşte binaların hasar görmesinin 3 ana nedeni

HASARDA 3 ANA NEDEN

Yapıların hasar görmesinin üç ana nedeni olduğunu belirten ve bunları "Zemin, binanın taşıyıcı sistemi, işçilik ve kullanılan malzeme" olarak sıralayan Alan, "Ben diğer depremlerden sonraki çalışmalara da katıldım, yani Van, Elazığ, Düzce, Marmara depremlerini de görme şansım oldu. Bu depremlerden farklı olarak, ilk kez bu kadar zeminden kaynaklı sorunla karşılaştığımı görüyorum.