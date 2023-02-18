18 Şubat 2023, Cumartesi
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Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor? Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan A Haber'e anlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kriz merkezi kurdu. 11 ilde 100 ekip ve 600 personelle afet kriminal inceleme ekipleri görev yapıyor. Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan A Haber'in sorularını yanıtladı.