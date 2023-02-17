Deprem soruşturmaları hızlandı! Karot testi nasıl yapılıyor? Kaliteli malzeme nasıl olmalı?

Mevlide Şengül'ün canlı yayındaki açıklamaları:

"Şantiyelerde kolan ve perde betondan alınan karot numunelerini basınca tabi tutuyoruz. Burada basınca ne kadar dayanımı var onu görmek için bu testi yapıyoruz. Basınç işlemi alınan numune kırılan kadar devam ediyor. Bunun belli bir vakti olmaz. Sağlam bir örnek olursa bu sure uzar. Eğer yapılan işlem çabuk biterse bu dayanımın zayıf olduğunu gösterir."