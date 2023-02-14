Dünyanın en büyük fay kırığı! A Haber Şekeroda’daki durumu ekrana taşıdı

Aslında bu bir kayma. Bunları kayma parametreleri diye ifade ettiğimiz, kayma vektörlerini hesaplayarak fayın karakterini de ortaya koyuyoruz. Doğu Anadolu Fayı'nın genel karakteri doğrultu atımı ve sol yönlü bir faydır. Burada bunun çok canlı bir örneğini gösterebiliriz. Çok fazla görünebilir bir şey değildir. Depremin 6'dan büyük olması lazım ki yüzey kırığı oluşturabilsin ve bir atım parametresi yakalayabilelim.