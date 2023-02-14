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Dünyanın en büyük fay kırığı! A Haber Şekeroda’daki durumu ekrana taşıdı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Dünyanın en büyük fay kırığı! A Haber Şekeroda’daki durumu ekrana taşıdı

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kahramanmaraş'ın Şekeroba ilçesinde deprem fay kırığının izini sürdü. Jeoloji mühendisi Dr. Öğretim Üyesi İsak Yılmaz canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu kayan zemin gerçeklerini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye'yi derinden sarstı. Depremin ardından bölgede çok sayıda şehirde büyük yıkım gerçekleşti. Çok sayıda vatandaşımız yaşanan depremde hayatını kaybederken büyük yıkımın yaşandığı depremin Şekeroba ilçesindeki fay kırığının izini sürdü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 binden fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. A Haber'de Şekeroba'daki fay kırığının izini sürdü, Jeoloji mühendisi Dr. Öğretim Üyesi İsak Yılmaz canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu kayan zemin gerçeklerini anlattı.

İsak Yılmaz'ın öne çıkan açıklamaları:

Ayın 10'undan beri bu bölgesindeyiz. Erken saatlerde yola çıkıp gün ışığından faydalanarak fayı takip ediyoruz. Burada amacımız yüzey kırıklarını tespit etmek. Çünkü binalardaki yıkımın önemli unsurlarından bir tanesi 7,7 km derinlikteki fayın yüzeye kadar ulaşıp kendini göstermesidir. İşte bu kırık hattı boyunca da bir atım gerçekleşmiş durumda.

Aslında bu bir kayma. Bunları kayma parametreleri diye ifade ettiğimiz, kayma vektörlerini hesaplayarak fayın karakterini de ortaya koyuyoruz. Doğu Anadolu Fayı'nın genel karakteri doğrultu atımı ve sol yönlü bir faydır. Burada bunun çok canlı bir örneğini gösterebiliriz. Çok fazla görünebilir bir şey değildir. Depremin 6'dan büyük olması lazım ki yüzey kırığı oluşturabilsin ve bir atım parametresi yakalayabilelim.

Burada duvarlar üzerinden yaptığımız incelemeler neticesinde 99 santimlik bir atımın gerçekleştiğini görüyoruz. 3 ve 3,5 metreleri bulan bu hat boyunca takip edebiliyoruz. 3,5 metre bir kayma inanılmaz büyük bir kaymadır. 7,7 ve 7,8 şiddetleri belki de ülke tarihimizin belki de insanlık tarihinin Anadolu'daki en büyüklerden bir tanesidir.

Bizim yapı kurarken doğru zemini seçmemiz lazım. Bunun için ülkemizde çok sayıda yer bilimciler tarafından ortaya konmuş haritalarda faylar bellidir. Şehir planlaması yapılırken buna göre tercih yapılmalı. TOKİ gibi büyük projelerde bunların dikkate alınmaması imkansız."

A HABER FAY KIRIĞININ İZİNİ SÜRDÜ A HABER FAY KIRIĞININ İZİNİ SÜRDÜ

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