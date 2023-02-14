Devletin hava araçları deprem noktasında mekik dokuyor | A Haber görüntüledi

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu sabaha kadar TSK kargo tipi uçakla 1015, dört sedyeli uçak ambulansla 90, iki sedyeli uçak ambulansla 129, bir sedyeli uçak ambulansla 20, Cumhurbaşkanlığına ait uçaklarla 253, helikopter ambulansla 45, deprem sonrası çalışmalara destek için Norveç'ten gönderilen uçakla 25 olmak üzere 1577 yaralının nakli sağlandı.