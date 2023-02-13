Fay hattında can kurtaran izolatör sistemi! Her yapıya izolatör koyulur mu? İzolatör nedir, nasıl çalışır?

4 tip izolatör bulunuyor. Normal bir binada kolonların temellerden yukarıya doğru kesintisiz şekilde gitmesini bekleriz. Bu sistemde ise bir boşluk var. Burada sarkaç devreye giriyor. Depremin şiddetini yüzde 80-90 oranında azaltıyor. 45 santimetre oynama payı var. Bu iki yıkıcı depremde 16 santimetre bir oynama sağladı. Bu bir rekor olabilir. Depremin yıkıcı özelliğini yüzde 90 oranında azaltıyor.