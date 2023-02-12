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Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? Sismik izolatör hastaneyi korudu! Sarsıntı 5 kat azalıyor... İşte fay hattında can kurtaran izolatör sistemi

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 16:55
Depremlerde Battalgazi Devlet Hastanesi yapısında kullanılan 'Sismik izolatör' sayesinde dimdik ayakta kaldı. İzolatör binayı nasıl koruyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. Mimar Hamza Keser anlattı.
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