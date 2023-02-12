12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?

Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle birlikte onlarca bina yıkıldı. Acı tabloyu gören vatandaşlar sismik izolatör nedir sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Depremin şiddetinin azalmasına yardımcı olan ve Japonya'da sıklıkla kullanılan teknik deprem izolatörü ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? İzolatör fiyatları neler? Binaya sonradan takılır mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:03
  • 1
  • 13
Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?

Deprem izolatörü nedir, ne işe yarar sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Ülkemiz yüzyılın felaketi olarak anılan 9 saatlik aralarla iki büyük depremle sarsıldı. Arama kurtarmaları sürerken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise binalarını depreme nasıl dayanıklı hale getirebileceklerini öğrenmeye çalışıyor. Peki deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?

DEPREM İZOLATÖRÜ NEDİR?

Deprem izolatörü, yapıda uygun olan kata veya zeminde yer alan kolonlara yerleştirilen yatay hareket eden bir mekanizmadır.

  • 3
  • 13
Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?

NE İŞE YARAR

Depremin şiddetinin azalmasına yardımcı oluyor. Yapıda uygun görülen kata, kolonlara veya betorname perdelere yerleştirilen sistemler, deprem ile yapı arasındaki direkt teması keser, böylelikle yer altından gelen sarsıntı, binaya ulaşamaz. Ulaşsa bile yıkıma neden olmaz.

  • 4
  • 13
Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?

HANGİ DEPREMLERDE ETKİLİ?

Sismik izolatörler küçükten büyüğe tüm depremlerde etkilidir. Sarsıntının yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltabilmektedir. Bu nedenle en büyük depremlerin etkisi bile deprem izolatörü sayesinde küçük bir deprem gibi hissedilmektedir.

  • 5
  • 13
Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?

KAÇ YIL DAYANIYOR?

Deprem izolatörleri kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı da korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.