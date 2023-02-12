Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle birlikte onlarca bina yıkıldı. Acı tabloyu gören vatandaşlar sismik izolatör nedir sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Depremin şiddetinin azalmasına yardımcı olan ve Japonya'da sıklıkla kullanılan teknik deprem izolatörü ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? İzolatör fiyatları neler? Binaya sonradan takılır mı?