13 katlı rezidans nasıl çöktü? Çökme nedeni zemin mi?
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay İskenderun'da yıkılan ve onlarca vatandaşa mezar olan rezidansı ATV Haber muhabiri Özlem Aktay görüntüledi. Peki 13 katlı rezidans nasıl çöktü? Çökme nedeni zemin mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk değerlendirdi.
Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydan gelen 2 büyük depremle sarsıldı. 7,7'lik ve 7,6'lık felakette 10 ilimiz büyük bir yıkıma uğradı. Binlerce canımızı kaybettik. Bölgede hala umutlar sürüyor ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bir ses ve bir nefes almak ve kurtarmak için canhıraş mücadele ediyor.
Depremden en çok etkilenen noktalardan biri de Hatay oldu, çok sayıda bina enkaza döndü. İskenderun'da 5-6 milyona satılan ve lüks bir yaşam vaat eden 13 katlı rezidans tuzla buza döndü ve yan yattı. Rezidansın inşaatı yeni bitmiş ve daha 6 aile yeni taşınmıştı. Konfor, güven diye satılan evler 6 milyona insanlara mezar oldu.
Peki 13 katlı rezidans nasıl çöktü? Çökme nedeni zemin mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk değerlendirdi.
Hüzeyin Öztürk'ün öne çıkan sözleri:
"Burası alüvyal bir düz bölge. Buranın hemen 2-3 metre altında su var hepimiz kazsak suyu bulacağız. Böyle bir ortama bu binanın yapıldığını görüyoruz. Burada yüksek katlı yapılan evlerin hemen hemen hepsinin ağır hasar aldığını görüyoruz. Beton kalitesine rağmen iyi malzeme kullanmalarına rağmen durum ortada.
Bina aslında tamam yıkılmamış yan yatmış. Deprem sert kayadan yumuşağa geçtiği zaman hızla geliyor ve sulu zemine geldiği zaman ilerleyemiyor. Bunun neticesinde deprem dalgaları yükselmeye başlıyor. İşte üstteki bine bu şekilde rezönansa giriyor. İşte deprem dalgası yoluna devam edemediği zaman yükseliyor. İşte ı yüzden burası depremi daha büyük hissediyor.
Burada yaptığımız zaman çok yoğun bir zemin sıvılaşması görüyoruz. Eğer burada binanızı derine sağlama kayalara ulaşana kadar yapmazsanız o zaman yüksek bina yapmaya da hakkınız yok. Bu kadar yüksek binaların bu şekilde yapması yanlış. Sıvı zeminden derine kayalara ulaşıp kazıklarla sabitlerseniz bu olabilir ama diğer türlü olmaz.
İşte bunlar yapılmadığı için bina yıkılır. Eğer ki buradaki fay hattında bir kırılma olsaydı kimse ayakta kalamazdı. Çok uzaktan gelen 7,7 şiddetindeki bir deprem burayı bu hale getirdi. Bu binaların ortak hastalıkları zeminin zayıf olması. Burada belli bir beton kalitesinin tutturmuşlar ama zemin ciddi bir sorun. Temel derinlikleri çok önemli."
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