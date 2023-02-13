13 katlı rezidans nasıl çöktü? Çökme nedeni zemin mi?

İşte bunlar yapılmadığı için bina yıkılır. Eğer ki buradaki fay hattında bir kırılma olsaydı kimse ayakta kalamazdı. Çok uzaktan gelen 7,7 şiddetindeki bir deprem burayı bu hale getirdi. Bu binaların ortak hastalıkları zeminin zayıf olması. Burada belli bir beton kalitesinin tutturmuşlar ama zemin ciddi bir sorun. Temel derinlikleri çok önemli."

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