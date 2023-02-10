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Türkiye depremzedeler için tek yürek! Ev sahipleri evlerini ücretsiz ilana dönüştürdü
Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen ekipler çalışmalarına son sürat devam ederken vatandaşlar da tek yürek oldu. Ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.
Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:47Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:47