10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye depremzedeler için tek yürek! Ev sahipleri evlerini ücretsiz ilana dönüştürdü

Türkiye depremzedeler için tek yürek! Ev sahipleri evlerini ücretsiz ilana dönüştürdü

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen ekipler çalışmalarına son sürat devam ederken vatandaşlar da tek yürek oldu. Ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:47
  • 1
  • 10
Türkiye depremzedeler için tek yürek! Ev sahipleri evlerini ücretsiz ilana dönüştürdü

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntıyla büyük yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Türkiye depremzedeler için tek yürek! Ev sahipleri evlerini ücretsiz ilana dönüştürdü

Bölgeye tüm Türkiye'den gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımlarının yanı sıra, binlerce gönüllü de enkaz kurtarma çalışmalarından diğer şehirlerden görev almak için akın ederken, diğer taraftan da birçok ev sahibi bölgedeki depremzedelerin konaklaması için evlerinin kapısını açıyor.

  • 3
  • 10
Türkiye depremzedeler için tek yürek! Ev sahipleri evlerini ücretsiz ilana dönüştürdü

Kiralık ev ilanlarının yayınlandığı birçok internet sitesinde, ev sahipleri 'Kiralık' olan ilanlarını, 'Depremzedeler için ücretsizdir' şeklinde değiştirdi. İlanların yayınlandığı internet sitelerinde yüzlerce ilanda depremzedeler için ücretsiz olduğu belirtilirken, bazı ev sahipleri kendi yaşadıkları evler için bile depremzedeler için oda ayırabileceklerine yönelik ilanlar vermeye başladı.

  • 4
  • 10
Türkiye depremzedeler için tek yürek! Ev sahipleri evlerini ücretsiz ilana dönüştürdü

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2+1 bir evi bulunan kişi, yayınlandığı ilanında, "Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor. Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Ailelerimiz çocuk, yaşlı olsun lütfen. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" gibi sözlerle eşyalı olarak evi hazırladıklarını belirtiyor.

  • 5
  • 10
Türkiye depremzedeler için tek yürek! Ev sahipleri evlerini ücretsiz ilana dönüştürdü

Muratpaşa ilçesinde ise bir apart, tüm odalarının sadece depremden zarar görmüş bölgeden gelecek aileler için ücretsiz konaklamaya açık olduğunu duyurdu.