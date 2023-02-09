TCG Sancaktar ve Bayraktar depremzedelerin yaralarını sarıyor! Tüm sağlık ihtiyaçları buradan karşılanıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’daki Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve Bayraktar’ın bölgede her türlü sağlık hizmetini sağladığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İskenderun'daki TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizde, Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle depremzede vatandaşlarımıza cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor" denildi.
MSB: "TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR GEMİLERİ İŞ MAKİNELERİNİ İSKENDERUN LİMANI'NA ULAŞTIRDI"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın deprem bölgesinde görev yapacak iş makinelerini İskenderun Limanı'na ulaştırdığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri, deprem bölgesinde görev yapacak iş makinelerini İskenderun Limanına ulaştırdı. Gemilerimizde sağlık personeli ve cerrahi müdahale dâhil her türlü sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacak şekilde hazırlık yapıldı" denildi.
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