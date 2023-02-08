Deprem bölgesinden yürek yakan kareler! Gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, yerli ve yabancı ajanslar deprem bölgesinde yaşananları çektikleri fotoğraflarla dünyaya duyuruyor. İşte deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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