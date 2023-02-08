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Deprem bölgesinden yürek yakan kareler! Gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, yerli ve yabancı ajanslar deprem bölgesinde yaşananları çektikleri fotoğraflarla dünyaya duyuruyor. İşte deprem bölgesinden çarpıcı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 12:36
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Deprem bölgesinden yürek yakan kareler! Gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı. Deprem bölgelerinden çekilen fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne sererken bazı fotoğraflar yürek yaktı.

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Deprem bölgesinden yürek yakan kareler! Gözyaşları sel oldu

İşte deprem bölgesinden yürek yakan kareler:

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Deprem bölgesinden yürek yakan kareler! Gözyaşları sel oldu

ZAMAN 04.17'DE DURDU

Arama kurtarma ekipleri Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50'nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

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Deprem bölgesinden yürek yakan kareler! Gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muahmmed'e elleri ile su içirdi.

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Deprem bölgesinden yürek yakan kareler! Gözyaşları sel oldu

Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı.