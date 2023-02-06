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Deprem hangi fayları etkiledi? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de bölge bölge uyardı

Son dakika haberi... Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden de hissedildi. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Daha büyük bir depremi tetikler mi? İstanbul depremini etkiler mi? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 09:15
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Deprem hangi fayları etkiledi? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de bölge bölge uyardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Deprem hangi fayları etkiledi? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de bölge bölge uyardı

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Bölgede artçılar devam ediyor.

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Deprem hangi fayları etkiledi? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de bölge bölge uyardı

Vatandaşlar deprem daha büyük bir depremi tetikler mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Uzman isimler A Haber canlı yayınında depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Deprem hangi fayları etkiledi? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de bölge bölge uyardı

BEKLENEN BİR DEPREM MİYDİ?

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal:

Beklediğimiz bir depremdi. Yıllardır konuştuğumuz bir depremdi. En son Sivrice Pütürge depreminden sonra söyledik. Doğu Anadolu fay zonunun Türkiye'nin en tehlikeli zonlardan biri olduğunu söyledik oradan itibaren Sincik, Gölbaşı, Türkoğlu ve Hatay segmentlerinin sismik boşluk olarak beklediğini buralarda tedbir alınması gerektiğini vurguladık.

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Deprem hangi fayları etkiledi? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de bölge bölge uyardı

"DAHA BÜYÜK DEPREMLER HER ZAMAN MÜMKÜN"

Maalesef şu anda Gölbaşı – Türkoğlu boşluğu doldu yani segmenti kırıldı bunun iki tarafı Türkoğlu'ndan Hatay'a doğru ve Gölbaşı'ndan Sincik'e doğru olan parçalar kırılmayı bekliyor. Buralarda da boşluklar var ve maalesef bu büyüklükte hatta Hatay civarında bundan daha büyük depremler her zaman mümkün.