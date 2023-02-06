Deprem hangi fayları etkiledi? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de bölge bölge uyardı

"DAHA BÜYÜK DEPREMLER HER ZAMAN MÜMKÜN"

Maalesef şu anda Gölbaşı – Türkoğlu boşluğu doldu yani segmenti kırıldı bunun iki tarafı Türkoğlu'ndan Hatay'a doğru ve Gölbaşı'ndan Sincik'e doğru olan parçalar kırılmayı bekliyor. Buralarda da boşluklar var ve maalesef bu büyüklükte hatta Hatay civarında bundan daha büyük depremler her zaman mümkün.