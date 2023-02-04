Muhalefet kulisleri yıkılıyor! Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu’ndan gizli plan! Kılıçdaroğlu ters köşe olacak...

İMAMOĞLU "SİYASİ HAYATIMI BİTİRİR" DİYOR

Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ederse Akşener bunu asla kabul etmeyecek ve İmamoğlu'nu aday yapacak. Bunun üzerine büyük bir kavga var. İmamoğlu "Kılıçdaroğlu bana kafayı taktı. Kılıçdaroğlu seçilirse benim siyasi hayatımı da bitirir." diyor.