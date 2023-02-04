Muhalefet kulisleri yıkılıyor! Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan gizli plan! Kılıçdaroğlu ters köşe olacak...
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık az bir süre kalırken Millet İttifakı içindeki adaylık krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki adaylık gerginliği tırmanırken altılı koalisyonda yaşanan son gelişmeleri Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'de değerlendirdi. Sayan, Akşener ve İmamoğlu'nun gizli bir planı olduğunu ifade ederken seçimlere yönelik " Bu seçim Avrupa'dan aferin bekleyenlerle, Anadolu'dan aferin bekleyenlerin arasında geçecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün biraz daha derinleşirken adayın kim olacağına yönelik tartışmalar Türk siyasetindeki gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Muhalefetin adaylık konusundaki krizini A Haber ekranlarında değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan flaş iddialarda bulundu.
İMAMOĞLU "SİYASİ HAYATIMI BİTİRİR" DİYOR
Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ederse Akşener bunu asla kabul etmeyecek ve İmamoğlu'nu aday yapacak. Bunun üzerine büyük bir kavga var. İmamoğlu "Kılıçdaroğlu bana kafayı taktı. Kılıçdaroğlu seçilirse benim siyasi hayatımı da bitirir." diyor.
KILIÇDAROĞLU'NU TAHRİK EDİP...
İmamoğlu'nun tek bir kurşunu var. O da Akşener ile birlikte aday olmak. Akşener İmamoğlu'nu bağımsız aday yapacak. Kılıçdaroğlu'nu tahrik ediyorlar. Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığında 6'lı masa içinde Kılıçdaroğlu'nun oyun bozan olduğunu iddia edecekler.
TÜRK MİLLETİYLE OYUN OYNUYORLAR
İmamoğlu gidip bir sürü il dolaşıyor. Neden dolaşıyor? Oraya gidip Kılıçdaroğlu'na oy mu istiyor? Kılıçdaroğlu ile Akşener Türk milletiyle oyun oynuyor.
AVRUPA MI ANADOLU MU?
Seçim tarihini açıklayın adayı duyuracağız dediler. Hani nerede aday? Bu seçim Avrupa'dan aferin bekleyenlerle, Anadolu'dan aferin bekleyenlerin arasında geçecek.
AKŞENER KAPIDAN İÇERİ GİREMEZ
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa Akşener falan kapıdan içeriye giremezler. Onun siyasi kumpasları meşhurdur.
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