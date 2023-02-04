Türkiye seçimleri ABD’li STK’ların hedefinde! Fondaş medya kuruluşlarına böyle para akıtıyorlar! Kenan Kıran A Haber’de tek tek açıkladı

ABD'Lİ STK'LARIN TÜRKİYE FAALİYETLERİ

Son bir yılda 90 bin ABD doları aktarıldı. Gazeteciler ve vatandaşlardan yerel haber ağı kuruldu. Gençlere siyasi konfrasns ve programlar verildi. Diğer yandan yerel medya finansal ve fikri açıdan desteklendi. Kamuoyu ve seçmenin siyasi tercihi yönlendirildi.

Biden'ın "Erdoğan bedel ödemeli. Türkiye'deki muhalefeti daha güçlü bir konuma getirmeliyiz" diye açıklaması var. Devleti hedef alan bu siteler ABD, İsveç, Hollanda gibi ülkeler tarafından destekleniyor.