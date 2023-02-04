Türkiye seçimleri ABD'li STK'ların hedefinde! Fondaş medya kuruluşlarına böyle para akıtıyorlar! Kenan Kıran A Haber'de tek tek açıkladı
14 Mayıs'taki seçimlere artık az bir süre kalırken başta ABD'nin fonladığı yayın yapan medya kuruluşları Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında Türkiye'yi hedef alan ABD'li STK'ları tek tek açıklarken bu kurumların fonladığı haber siteleri de paylaştı. İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerin de destek verdiği siteler Türkiye'de başta PKK'lı ve FETÖ'cü isimlerin savunulmasında kullanılıyor. İşte detaylar...
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında Türkiye'yi hedef alan ABD'li STK'ları değerlendirdi.
3 KURUMDAN 2 SİTEYE 250 BİN DOLARLIK FON
Türkiye'deki seçimleri hedef alan ABD'li STK'lar arasında "Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokrasi Enstitüsü ve Atlas Network" yer alıyor. Daktilo 84, ve 98 haber siteleri AK Parti'yi karalıyor. Bu iki sitenin bu üç kuruluş tarafından 250 bin dolarlık bir fon sağlanmış.
ABD'Lİ STK'LARIN TÜRKİYE FAALİYETLERİ
Son bir yılda 90 bin ABD doları aktarıldı. Gazeteciler ve vatandaşlardan yerel haber ağı kuruldu. Gençlere siyasi konfrasns ve programlar verildi. Diğer yandan yerel medya finansal ve fikri açıdan desteklendi. Kamuoyu ve seçmenin siyasi tercihi yönlendirildi.
Biden'ın "Erdoğan bedel ödemeli. Türkiye'deki muhalefeti daha güçlü bir konuma getirmeliyiz" diye açıklaması var. Devleti hedef alan bu siteler ABD, İsveç, Hollanda gibi ülkeler tarafından destekleniyor.
ABD ULUSAL DEMOKRASİ VAKFI
2018-2020 yılları arasında muhalif basına 6 milyon 385 bin dolar verildi. Bağımsız Gazetecilik Platformu ise P24 sitesine FETÖ'cülerin savunulduğu sitelere 50 bin dolar verdi.
PARA YAĞDIRDILAR
Chrest Foundation ise MedyaScope'a 477 bin dolar (2016-2020 ve 80 bin 462 dolar (2022) ödedi. Diğer yandan P24'e 124 bin dolar (2019-2020) ve 65 bin 305 dolar (2022) yılında ödendi.
140 Journos'a 60 bin, Serbestiyet'e 50 bin, Bianet'e 24 bin dolar ödenirken, Hrant Dink Vakfı'na da 1 milyon 239 bin dolar (2008-2021) ve 69 bin 105 dolar (2022) ödendi.
İSVEÇ ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ AJANSI
Medyascope'a 59 bin dolar, Bianet'e 8 milyon 106 bin dolar, P24'e 73,3 bin dolar, Türkiye İnsan Haklar Vakfı'na 793 bin dolar ödedi. Bu kuruluşlar seçim öncesi terör örgütünün mağdur edildiğine yönelik yayınlar yapıyor.
İSVEÇ İSTANBUL KONSOLOSLUĞU'NDAN LGBT'YE DESTEK
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ise aile kavramına karşı çıkan, LGBT üzerinden halkı yönlendirmeye çalışan site ve kurumlara destek oluyor. Bu kurumlar "Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Kadın Adayları Destekleme Derneği ve KAMER".
NORVEÇ DE DEVREDE!
Norveç Büyükelçiliği'de Medyascope'a 65 bin dolar, P24'e 422 bin dolar, Serbestiyet'e 95 bin dolar, Gazete Duvar'a 115 bin dolar verdi.
DANİMARKA DA İŞİN İÇİNDE
FETÖ'cülerin savunulduğu P24 sitesine 2013 yılında 70 bin euro ödendi.
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