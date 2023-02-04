Adaylık kavgalarında 'pankart' operasyonu! 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' kampanyası yayıldı! CHP'den İYİ Parti'ye suçlama
İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan adaylık kavgalarında yeni bir kriz patlak verdi. Kendisini veto eden Meral Akşener'i hiçe sayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne adaylığını ilan eden bir pankart astırdı. Pankartın önüne giden birkaç CHP seçmeni, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" yazılı dövizler ile CHP liderinin adaylığına karşı çıktı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, protestolar üzerinden seçmenleri ve İYİ Parti'yi üstü kapalı olarak tehdit edince, tepkilerin şiddeti arttı. Canlı yayında kar haberi sunan muhabirin mikrofonunu kapan bir genç ile Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salonda bağıran başka seçmenin videosu sosyal medyada gündem oldu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimler, kendilerini tehdit eden Killik üzerinden partiye sert tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs 2023 yapılacağını duyurdu. Cumhur İttifakı, Başkan Erdoğan'ın adaylığını çok uzun süre önce ilan etse de 6'lı koalisyondaki aday belirsizliği ise ortakları büyük bir kaosa sürükledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI
Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.
Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"
Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.
İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU!
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR İNADA FEDA EDİLEMEZ"
Akşener son olarak "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu sözlerin ana hedefinin ise "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu olduğu su götürmez bir gerçek.
CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
İYİ Parti'den gelen tepkileri kulak arkası eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi isimler ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 13 Şubat'ta açıklanacağını söylemişti.
KENDİSİNİ İSTEMEYENLERE PANKART İLE GÖNDERME
Yaşananlar sıcaklığını korurken, geride kalan gün Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP Genel Merkezi'ne, "Ben Kemal, geliyorum." yazılı bir pankart asılmıştı.
CHP'LİLER PANKARTI PROTESTO ETTİ: "KILIÇDAROĞLU ADAY OLMASIN"
CHP'ye oy verdiği belirtilen bir grup vatandaş, genel merkezin önüne giderek, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" yazılı dövizler açarak yeni bir eylem başlatmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA GENÇLİK BULUŞMASINDA PROTESTO: "ADAY OLMA"
Konuşması esnasında tribünlerde yer alan bir partili genç, Kılıçdaroğlu'na seslenip "Aday olma" ifadelerini kullandı.
PROTESTOCU GENCİN AĞZINI KAPATIP SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR
Gencin sözleri salonda şaşkınlığa neden olurken, kısa sürede diğer partililer tarafından alaşağı edildi.
TRT CANLI YAYININDA ŞOKE EDEN ANLAR: MUHABİRİN ELİNDEKİ MİKROFONU ALIP "KILIÇDAROĞLU ADAY OLMASIN" DEDİ
Bir başka vatandaş ise, Ankara'da kar yağışına ilişkin canlı yayın yapan TRT Haber muhabirini takip edip, canlı yayın sırasında mikrofonu elinden aldı.
Ekran başındaki herkesi şaşkına çeviren olayda vatandaş, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" ifadelerini kullandı.
CHP'DEN İYİ PARTİ'YE ÜSTÜ KAPALI TEHDİT: "SABRIMIZI TAŞIRMASINLAR"
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti'ye isim vermeden tepki gösterip, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Killik, "Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız!" dedi.
Muhalif paylaşımlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni 'Jahrein' takma adlı Ahmet Sonuç, Killik'in paylaşımını alıntılayarak, "Kabadayılık mı yapacaksınız bir de? Pazartesi CHP il binası önünde pankartlayım. Gençosman gelsin beni durdursun." ifadelerine yer verdi.
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