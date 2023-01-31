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Seyri Antep Gençlik Kampı açılıyor! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Seyri Antep Gençlik Kampı açılıyor! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te “Seyri Antep Gençlik Kampı” açılış programına katılıyor. Bakan Kasapoğlu, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

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Seyri Antep Gençlik Kampı açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlerle beraber programın açılışında yer alacak. Seyri Antep Gençlik Kampı'nda hangi etkinlikler yapılacak? Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber özel açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin dört bir yanında faaliyette olan kamplara dikkat çekti.

Bakan Kasapoğlu'nın öne çıkan faaliyetleri:

"A Haber olarak sizlerde kampımıza hoş geldiniz. Kamplarımızın niteliği, niceliği ortada ve bu anlamdaki teveccüh artarak büyük bir ilgiyle devam ediyor. Seyri Antep Gençlik Kampı'nın bugün açılışını yapacağız. Kampımız Türkiye'nin 4 bir yanından yılın 365 günü gelecek gençlerle şenlenecek. Sportif, kültürel anlamda her yönüyle gençleri donanımlı kılacak, aynı zaman onların birbiriyle olan hukuklarını geliştirecek kardeşlik iklimi oluşturacak bir ortam.

Bu kampımızın doğası apayrı bir güzelliği sahip. 60'dan fazla kamp olacak. Gençlerin ilgisiyle onların katılımcı ruhuyla buraların çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam edeceğiz. Özellikle yarı yıl tatilinde üniversite gençliğimizin ilk orta öğrenim gençliğinin tatilde olduğu bir dönem. Biz de bu dönemi dolu solu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin 4 bir yanında kamplarımız faaliyetlerini tüm hızıyla devam ediyor.

Yurtlarımızda kalan üniversite öğrencilerine yönelik tematik kampların açılışı Ankara'da gerçekleşti. Türkiye genelinde kamplarımız tamamen farklı temalar içeriyor. Arkeoloji, güzel sanatlar, tarih, medeniyet, gönüllülük, spor, diplomasi, siyaset bu temalar içerisinde yer alıyor. Bunlar tamamen gençlerimizin tamamen ilgisine yönelik onların tercihlerine yönelik temalar. Bu yıl kamplarımıza rekor bir başvuru gerçekleşti. Türkiye 800'den fazla yurt ve 850 binden fazla yatak kapasitesi ile dünyanın en yüksek yatak kapasitesine sahip ülkesi.

Bu yurtlarımızda barınma ile birlikte özellikle bir yaşam alanı sunuyoruz. Gençlerimiz için 2. bir üniversite ortamı sağlıyoruz. Kültür, sanat, spor imkanları bunun yanında kişisel gelişim dersleri oluyor. Yurtlarımız gençlerimiz için 2. bir yuva oluyor. Bunu her geçen yıl artan bir teveccüh ile görüyoruz. Rekor başvuru aldık ve rekor yerleştirme oranı ile neticelendirdik.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi büyükşehirler de ve diğer illerimizde başvuran herkes yerleşti. Artık yurtlarımızda fazla kapasite söz konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır ilmek ilmek işlediği ve özellikle hassasiyetle takip ettiği genç odaklı siyasetin en güzel sonuçların birisidir. Bu kamplar bu yurtlar bu çerçevede inşa edilmiştir.

Biz gençlerimizi özne olarak görüyoruz. Onlar bir vitrin değil başkaları gibi görmüyoruz biz. Özne olarak işin en merkezinde işi yöneten Türkiye Yüzyılı'nda öncü gençler olarak onları görüyoruz. Türkiye'nin gençleri en önde olacak, ilham verecek, ruh verecek o ruhla da tüm dünyayı şekillendirecek. O yüzden bu kamplar çok önemli. Gençlerimizin burada bir araya gelmesi kıymetli. Türkiye bir kardeşlik coğrafyası. Burada bu kardeşlik ikliminin her geçen gün güçlenmesi söz konusu. Bu sayede engelleri daha güçlü aşacağız."

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