Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazar Emin Pazarcı: Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak! Yavaş ve İmamoğlu...

"1960'LARDA OLAN TÜRKİYE DEĞİL"

Emin Pazarcı şunları kaydetti:

ABD'nin ulusal güvenlik danışmanı Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bir açıklaması oldu. Çok önemli bir açıklama. İsveç'te 'Gerekirse NATO'yu yeniden dizayn edelim ve Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım' dedi. Şimdi bununla ilgili ne diyecekler ama bilmiyorum… Ama şimdi 1960'larda olan Türkiye değil. 'Dünya 5'ten büyüktür' , 'Hodri meydan' diyen bir Türkiye var. Sadece kendi içinde değil dünyada nizam oluşturmaya çalışan ve pek çok konuda bu noktada övgüler alan sevmeseler de beğenmeseler de bir Türkiye var.

"TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRACAK BUNLAR?"

Şimdi Türkiye'yi nereye götürecek bu 6'lı masa? Bunu değiştirecekler şunu değiştirecekler! Bakanlıkların adını değiştirsen ne olacak? Bakanlıkları bölseniz ne olacak? Türkiye'ye ne kazandıracak bunlar? Türkiye'nin ileri doğru olan gidişini engellemeye çalışan bir şeydir bu.