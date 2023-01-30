Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazar Emin Pazarcı: Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak! Yavaş ve İmamoğlu...
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazar Emin Pazarcı, 6’lı masada yaşanan 2023 Cumhurbaşkanlığı çekişmesini ve bugün açıklanan sözde “vizyon belgesi’ni A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta yorumladı. Muhalefetin adayının Kılıçdaroğlu olacağını bildiren Pazarcı, “CHP’de Kılıçdaroğlu bu kadar güce sahipken onu gidip Ekrem İmamoğlu’na vermez ve Mansur Yavaş’a hiç vermez. Şu anda CHP, hükmü şahsiyet olarak Kılıçdaroğlu’nun arkasındandır.” dedi ve ortaya konan vizyonsuzluğu ağır sözlerle eleştirdi.
6'lı masada neler yaşanıyor? Bugün yayımlanan vizyon belgesi neye işaret? Muhalefetin 2023 Cumhurbaşkanlığı için adayı kim? sorularına A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta yanıt arandı.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazar Emin Pazarcı çok kritik açıklamalar yaparak 6'lı masa için, "Şunun altını çizmekte yarar vardır! Bunlar hala daha Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Eski kafayla Türkiye'yi idare etmeye çalışıyorlar. Adnan Menderes'e yapılan o illüzyon politikasını yürütüp oradan doğru olmayan bilgilerle iktidar devşirmeye çalışıyorlar." dedi.
"1960'LARDA OLAN TÜRKİYE DEĞİL"
Emin Pazarcı şunları kaydetti:
ABD'nin ulusal güvenlik danışmanı Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bir açıklaması oldu. Çok önemli bir açıklama. İsveç'te 'Gerekirse NATO'yu yeniden dizayn edelim ve Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım' dedi. Şimdi bununla ilgili ne diyecekler ama bilmiyorum… Ama şimdi 1960'larda olan Türkiye değil. 'Dünya 5'ten büyüktür' , 'Hodri meydan' diyen bir Türkiye var. Sadece kendi içinde değil dünyada nizam oluşturmaya çalışan ve pek çok konuda bu noktada övgüler alan sevmeseler de beğenmeseler de bir Türkiye var.
"TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRACAK BUNLAR?"
Şimdi Türkiye'yi nereye götürecek bu 6'lı masa? Bunu değiştirecekler şunu değiştirecekler! Bakanlıkların adını değiştirsen ne olacak? Bakanlıkları bölseniz ne olacak? Türkiye'ye ne kazandıracak bunlar? Türkiye'nin ileri doğru olan gidişini engellemeye çalışan bir şeydir bu.
VİZYON BELGESİNDEN KİMLER MEMNUN?
Bu ortak bildiri, vizyon belgesinden adına ne derseniz deyin memnun olan kimler? Duran Kalkan memnun, FETÖ'cü isimler memnun, HDP istediklerini aldı onlar memnun! KHK'lılar FETÖ'cüler memnun. Bir yıkım ekibi bizim kazanımlarımızı elimizden alıp süslü laflarla Türkiye'yi belli noktalara getireceklerini iddia ediyorlar. Ama olmuyor vatandaş da bunun peşinden koşmuyor. Güzel bir şey olsa doğru olsa biz neden desteklemeyelim.
"BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ MÜCADELE RUHUNU TEMSİL EDİYOR"
Milli Mücadele ruhunu Başkan Erdoğan temsil etmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu temsil etse onun peşinden giderim. Bizim meselemiz Erdoğan sevgisi değil ki… Türkiye meselesidir. Erdoğan bugün ülkemizden yanaysa, Türkiye'yi belli noktaya getirmişse tabii ki Erdoğan deriz!
"YIKIM EKİBİNİN NE YAPACAĞI BELLİ DEĞİL"
Bu yıkım ekibi ile olmanın imkanı yoktur. Çünkü ne yapacakları belli değildir. Olmayacak, gerçekleşmeyecek hayallerin peşindeler. Bugün yayımlanan belge illüzyon belgesidir. Türkiye'de istismar siyaseti ile hizmet siyaseti mücadele ediyor. İstismar siyasetinde süslü lafları peş peşe koyacaksınız oradan bir sonuç elde etmeye çalışacaksınız. Ama vatandaş bunu yemiyor.
"KEMAL BEY ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK"
6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu'dur. Yeni hazırlanmıyor. Kemal Bey adaylığını açıklayacak. CHP artık taviz vermez! 3 ay önce CHP Merkez Yönetim Kurulu oturdu ve bir karar aldı. Kamuoyuna açıklanmadı. CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz bundan vazgeçmeyiz denildi. Yani CHP'de Kılıçdaroğlu bu kadar güce sahipken onu gidip Ekrem İmamoğlu'na vermez ve Mansur Yavaş'a hiç vermez. Şu anda CHP, hükmü şahsiyet olarak Kılıçdaroğlu'nun arkasındandır. Kim ne derse desin. Ve çok ilginç olan HDP'nin desteğini almıştır ve Kılıçdaroğlu'nun arkasındandır. HDP Ekrem İmamoğlu'na da ses çıkarmaz. Onlar için önemli olan taleplerinin yerine getirilmesidir. Kılıçdaroğlu bugüne kadar HDP'nin bütün taleplerini yerine getirmiştir. Yani bu bir paylaşımdır. Bunun arkasında dış güçler vardır ve adayı Kılıçdaroğlu'dur. İmamoğlu kendisine sunulan desteği heba etti ve o eski gücü yok. Bugün iddia ediyorum Sayın İmamoğlu, İBB için tartıya çıksın karşısına çok güçsüz bir aday bile çıkarılsa kaybeder.
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