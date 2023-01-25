Altın alacaklar O TARİHİ BEKLEYİN! İslam Memış açıkladı! ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA! 25 Ocak Canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Güvenli liman olarak tanımlanan altın hem yatırımcının hem de vatandaşın ilk uğrak noktası oluyor. Altın fiyatları 2023 yılına hızlı bir yükselişle başlarken vatandaşlar yatırım zamanını araştırmaya başladı. 25 Ocak itibarıyla 1.167 TL seviyelerinde işlem gören gram altın fiyatlarının ne yönde gidişat izleyeceği merak ediliyor. Özellikle orta ve uzun vadedeki yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş altın almak isteyenler için tarih verdi. İşte detayları...