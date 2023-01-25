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Altın alacaklar O TARİHİ BEKLEYİN! İslam Memış açıkladı! ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA! 25 Ocak Canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Güvenli liman olarak tanımlanan altın hem yatırımcının hem de vatandaşın ilk uğrak noktası oluyor. Altın fiyatları 2023 yılına hızlı bir yükselişle başlarken vatandaşlar yatırım zamanını araştırmaya başladı. 25 Ocak itibarıyla 1.167 TL seviyelerinde işlem gören gram altın fiyatlarının ne yönde gidişat izleyeceği merak ediliyor. Özellikle orta ve uzun vadedeki yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş altın almak isteyenler için tarih verdi. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 13:20
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Altın alacaklar O TARİHİ BEKLEYİN! İslam Memış açıkladı! ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA! 25 Ocak Canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Altın almalı mı, satmalı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Özellikle elindeki TL ile altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, en uygun zamanın ne olduğunu merak ediyor. Gram altın bu 3 haftalık süreç içinde yüzde 9 civarında bir değer kazandı. Peki altın ne zaman alınmalı? Altında son durum ne? Altın artmaya devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman düşecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın alacaklar O TARİHİ BEKLEYİN! İslam Memış açıkladı! ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA! 25 Ocak Canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları

A Haber ekranlarına konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacaklar ve elinde altın bulunduran vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak tarih verdi. İşte Memiş'in konuya ilişkin açıklamaları:

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Altın alacaklar O TARİHİ BEKLEYİN! İslam Memış açıkladı! ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA! 25 Ocak Canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Altın fiyatları 2023 yılına hızlı bir yükselişle başladı. Gram altın bu 3 haftalık süreç içinde yüzde 9 civarında bir değer kazandı. Dün 1.114 lira seviyesini gören altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalı Çarşı piyasasında 1,195 liraya kadar yükselen altın fiyatları, ekranlarda 1.175 seviyelerinde göründü.

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Altın alacaklar O TARİHİ BEKLEYİN! İslam Memış açıkladı! ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA! 25 Ocak Canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Orta vade ve kısa vadeyi birbirinden ayırt etmek lazım. Özellikle, yatırımcılar bu fiyatlardaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu fiyatların şu anda düşmesi biraz zayıf. Çünkü yeni rekorlar yolda. Bu yükselişler devam edecek.

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Altın alacaklar O TARİHİ BEKLEYİN! İslam Memış açıkladı! ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA! 25 Ocak Canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Özellikle orta ve uzun vadede 1.280, 1.350, 1.450 TL rakamları var. Bu rakamları takip etmeye devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde görmeyi bekliyoruz. Çünkü ONS altında 2022 yılında ciddi bir baskılama vardı. 1.615 dolara kadar gerilemişti. ABD Merkez Bankası faiz artırımlarını biraz daha yumuşaya gidiyor.