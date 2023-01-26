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İslam Memiş'ten altını 'uçuran' tahmin! Gram altın için çok net rakam verdi

"Altın ne kadar olur?" , "Gram altın bir kez daha zirveyi görüp uçar mı?" sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Altın yatırımcısına sık sık uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yine gündeme bomba gibi oturan flaş bir tahminde bulundu. Son günlerde zirveyi gören altına dair İslam Memiş, ons altın tarafında beklenen yükseliş ile altın gram fiyatı için yeni rekorların kaçınılmaz olduğunu söyledi ve çok net bir rakam verdi. İşte son dakika ekonomi haberi…

Giriş Tarihi: 26.01.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 18:16
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İslam Memiş’ten altını ’uçuran’ tahmin! Gram altın için çok net rakam verdi

"Altın ne kadar?", "Gram altın en fazla kaçı görür?" | Son dakika haberine göre; ONS ALTIN 2020'nin Ağustos ayında ulaştığı tarihi zirve olan ons başına 2.075 dolara doğru ilerliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İslam Memiş’ten altını ’uçuran’ tahmin! Gram altın için çok net rakam verdi

Bugün 1.950 dolar sınırında hareket eden altının ons fiyatı Nisan 2022 sonrasında en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

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İslam Memiş’ten altını ’uçuran’ tahmin! Gram altın için çok net rakam verdi

Yurt içinde ise dolar/TL kurunun 18.80 TL üzerinde kalması ve ons tarafından gelen destekle gram altın fiyatları yeni rekor seviyeye ulaştı.

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İslam Memiş’ten altını ’uçuran’ tahmin! Gram altın için çok net rakam verdi

GRAM ALTINDAN REKOR

Altının gram fiyatı bu sabah 1.178 liranın üzerini görerek rekor yeniledi.

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İslam Memiş’ten altını ’uçuran’ tahmin! Gram altın için çok net rakam verdi

JEOPOLİTİK RİSKLER ÖN PLANDA

Altın için yatırımcılar tüyo beklerken aranan kan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi.