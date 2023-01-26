İslam Memiş'ten altını 'uçuran' tahmin! Gram altın için çok net rakam verdi

"Altın ne kadar olur?" , "Gram altın bir kez daha zirveyi görüp uçar mı?" sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Altın yatırımcısına sık sık uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yine gündeme bomba gibi oturan flaş bir tahminde bulundu. Son günlerde zirveyi gören altına dair İslam Memiş, ons altın tarafında beklenen yükseliş ile altın gram fiyatı için yeni rekorların kaçınılmaz olduğunu söyledi ve çok net bir rakam verdi. İşte son dakika ekonomi haberi…