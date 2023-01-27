"Savunma sanayiimizde her şey YERLİ yerinde!" | İsmail Demir'den bomba paylaşım
Türkiye’nin savunma alanında son 20 yılda ettiği kazanımlara dair önemli bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Ülkemizin düşünen ve üreten beyinlerine güveniyor, güçlenen savunma sanayiimizle yarınlarımıza birlikte adım atıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Sarsıcı etkiye sahip bir videoyu da mesajına ekleyen Demir, “Savunma sanayiimizde her şey YERLİ yerinde” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin güçlü adımlar atarak sahneye koyduğu ve düşmanı çıldırtan yerli-milli projeleri hakkında sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşımda bulundu.
"HER ŞEY YERLİ YERİNDE"
İsmail Demir, "Ülkemizin düşünen ve üreten beyinlerine güveniyor, güçlenen savunma sanayiimizle yarınlarımıza birlikte adım atıyoruz." dedi.
Demir, "Savunma sanayiimizde her şey YERLİ yerinde" mesajını dosta düşmana verdi.
"GURUR ABİDESİ"
Videoda Demir, "Türkiye'ye bakış açısı değişiyor. Türkiye'yi kafalarında zihinlerinde koydukları yer değişti. Nereye gitsek çok ilgi gören, takdir toplayan Türk mühendislerinin, Türk şirketlerinin gurur abidesi." ifadelerini kullandı.
"ÇOK HASSASIZ"
"Özellikle silah ve mühimmat konusunda çok yüksek oranda bir yer yerlilik var." cümlelerine yer veren Demir, "Bu füzelerin hepsinde aslında yerli teknolojilerimiz var. Yerlisi olan hiçbir ürünün yabancısını aldırmamak ile ilgili çok hassasız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: İSTİKLALİMİZ VE İSTİKBALİMİZ İÇİN HEP DAHA İLERİYE...
Vurucu görsellerle bezenmiş videonun en sonunda ise projelere imzasını atan ve güçlü desteğini sunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen istiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye diyerek emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" sözcüklerine yer verildi.
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