"Savunma sanayiimizde her şey YERLİ yerinde!" | İsmail Demir'den bomba paylaşım

"ÇOK HASSASIZ"

"Özellikle silah ve mühimmat konusunda çok yüksek oranda bir yer yerlilik var." cümlelerine yer veren Demir, "Bu füzelerin hepsinde aslında yerli teknolojilerimiz var. Yerlisi olan hiçbir ürünün yabancısını aldırmamak ile ilgili çok hassasız." dedi.