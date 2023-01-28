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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gözler FED’in faiz kararında

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 10:24
Altın fiyatları bin 250 TL'yi mi görecek? Altın fiyatları için kritik gün pazartesi. Gözler FED'in faiz kararında. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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