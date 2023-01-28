Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gözler FED’in faiz kararında

Altın fiyatları bin 250 TL'yi mi görecek? Altın fiyatları için kritik gün pazartesi. Gözler FED'in faiz kararında. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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