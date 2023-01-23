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İYİ Parti Ekrem İmamoğlu’nu adaylığa mı hazırlıyor? Anadolu turunun akıl hocası Meral Akşener mi? İşte perde arkası

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 12:46
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 günlük Anadolu turuna çıkmasının arkasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bulunduğu ve bunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı siyasi bir hamle olduğu iddia ediliyor. İşte CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan "İmamoğlu" tartışmalarının perde arkası...
İYİ Parti İmamoğlu’nu adaylığa mı hazırlıyor? İYİ PARTİ İMAMOĞLU'NU ADAYLIĞA MI HAZIRLIYOR?

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