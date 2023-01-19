ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün 1.155 lira ile rekor kıran gram altında yükseliş beklentisi sürerken, bugün açıklanan TCMB faiz kararı sonrası altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Öte yandan uzman isim altın fiyatlarındaki beklentiyi açıkladı. Peki, TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.01.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 14:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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