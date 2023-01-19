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Haberler Galeri ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu

ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün 1.155 lira ile rekor kıran gram altında yükseliş beklentisi sürerken, bugün açıklanan TCMB faiz kararı sonrası altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Öte yandan uzman isim altın fiyatlarındaki beklentiyi açıkladı. Peki, TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 14:39
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ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu

Altın piyasasında hızlı yükseliş devam ediyor. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın ilerleyen saatlerde 1.154 lira seviyesinde işlem gördü. Yurt içi piyasalarda yakından takip edilen Merkez Bankası faiz kararı sonrası altında son durum araştırılıyor. TCMB politika faizini yüzde 9'da sabit tutmasının ardından altında nasıl bir seyir olduğu merak ediliyor. Peki, TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Uzmanların gram altın beklentisi nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu

TCMB FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE OLDU?

TCMB, yılın ilk PPK toplantısında politika faizini yüzde 9'da sabit tuttu. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları yatay seyretti.

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ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu

Ekonomistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 ve 1.940 dolar direnç konumunda olduğunu bildirdi. Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,3 değer kaybederek 1.904 dolardan tamamlamasının ardından, bugüne 1.909 dolardan başladı.

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ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİ NE?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Tuğsavrol altın fiyatları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımcılar şu an kendilerini aslında koruma pozisyonuna geçmiş olduklarını söyleyebilirim genel itibariyle.

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ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu

KORUMA DÖNEMİNE GEÇİLDİ

Çünkü bunun altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi ister istemez fiyatların yükselmesiyle beraber dolar TL vs. altın ile alakalı rakamların yükselmesiyle beraber artık koruma dönemine geçtiklerini söyleyebilirim.