Site ve apartmanlarda aidat krizi! Bakanlık fahiş fiyata karşı harekete geçti | A Haber’de açıkladı

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sandalcı, "Artık bu fahiş aidat tutarları yetkisiz ve bilgisiz kişilerin yöneticilik yapma gayretleri dolayısıyla da kat maliklerini derinden sorunlar ortaya çıkarmıştır. Çok yakın bir zamanda şube müdürlüğü kuruluyor. Bu bilgiyi de A Haber ekranlarından halkımıza milletimize de duyurmuş olalım ilk defa. Apartmanlarda yaşanılan tüm problemleri şube müdürlüğü çerçevesinde inşallah çözeceğiz." ifadelerini kullandı.