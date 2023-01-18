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Site ve apartmanlarda aidat krizi! Bakanlık fahiş fiyata karşı harekete geçti | A Haber'de açıkladı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Site ve apartmanlarda aidat krizi! Bakanlık fahiş fiyata karşı harekete geçti | A Haber’de açıkladı

Her yıl gelen fahiş zamlardan sonra site aidatları, ev sahipleri ve kiracıların korkulu rüyası haline geldi. Fahiş site aidatlarına karşı kamu denetçileri devreye girecek mi? Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlık fahiş fiyata karşı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde şube müdürlüğü kurulacak.

Özel birim, site yönetimi hizmeti veren şirketleri denetleyecek.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sandalcı, "Artık bu fahiş aidat tutarları yetkisiz ve bilgisiz kişilerin yöneticilik yapma gayretleri dolayısıyla da kat maliklerini derinden sorunlar ortaya çıkarmıştır. Çok yakın bir zamanda şube müdürlüğü kuruluyor. Bu bilgiyi de A Haber ekranlarından halkımıza milletimize de duyurmuş olalım ilk defa. Apartmanlarda yaşanılan tüm problemleri şube müdürlüğü çerçevesinde inşallah çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık fahiş fiyata karşı harekete geçti! BAKANLIK FAHİŞ FİYATA KARŞI HAREKETE GEÇTİ!

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