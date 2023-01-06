20 yılın röntgeni çekildi! Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk seçim beyannamesi

"Seçim beyannamesi için çalışın" diyerek kurmaylarına daha önce verdiği ev ödevini de kontrol eden Başkan Erdoğan'ın, 2002 yılından günümüze dek AK Parti'nin tüm seçim beyannamesi çalışmalarının raporlarını incelediği öğrenildi.