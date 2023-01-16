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Son dakika | Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplantısı başladı

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Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı.

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