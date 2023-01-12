HaberlerGaleriGram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI
Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI
Altında son durum ne sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Hem vatandaş hem de yatırımcılar dolar ve altını yakından takip ediyorlar. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.136 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "1130 lira bandını kırdı ancak benim beklentim mart sonu nisan başı gibi 1500 liraları görmesi." dedi. Peki altın yükselecek mi? Altında son durum ne?