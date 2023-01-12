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Haberler Galeri Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI

Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI

Altında son durum ne sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Hem vatandaş hem de yatırımcılar dolar ve altını yakından takip ediyorlar. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.136 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "1130 lira bandını kırdı ancak benim beklentim mart sonu nisan başı gibi 1500 liraları görmesi." dedi. Peki altın yükselecek mi? Altında son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 20:19
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Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken vatandaşlar hareketliliğin nasıl, ne yönde devam edeceğini merak ediyorlar. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının mart sonu nisan başı gibi 1500 liraları görmesini beklediklerini açıkladı. Peki altın yükselecek mi? Altında son durum ne? İşte 12 Ocak canlı altın, dolar takibi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI

ALTIN YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.136 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,1 değer kaybetmesinin ardından, bugün yüzde 0,2 artarak 1.880 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI

"AKIBETİ MAYIS AYINDA BELLİ OLACAK"

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. İslam Memiş, gram altının 2023'e iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu; "1130 lira bandını kırdı ancak benim beklentim mart sonu nisan başı gibi 1500 liraları görmesi. Altının akıbeti muhtemelen mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra belli olacak ancak o tarihe kadar 1500 liraları bulması çok mümkün gözüküyor." dedi.

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Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI

"REKOR ÜSTÜNE REKOR"

Altın Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Gram altında rekor üstüne rekor kırılıyor diyebiliriz genel itibariyle. Geçtiğimiz 2 ay öncesine kadar 990 TL'den fiyatlanan serbest piyasada gram altın / TL şu an 1.157 TL'de satışını gerçekleştirmiş vaziyette. "Ons altın 1.875 ons üzerine çıkarak 1.885 ve kademeli olarak 1.918'i zorlamaya devam edecek gibi gözükmekte." dedi.