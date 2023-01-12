Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI

"AKIBETİ MAYIS AYINDA BELLİ OLACAK"

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. İslam Memiş, gram altının 2023'e iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu; "1130 lira bandını kırdı ancak benim beklentim mart sonu nisan başı gibi 1500 liraları görmesi. Altının akıbeti muhtemelen mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra belli olacak ancak o tarihe kadar 1500 liraları bulması çok mümkün gözüküyor." dedi.