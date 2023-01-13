13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Gram altın ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.145 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar altındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:16
  • 1
  • 15
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın ve dolardaki son dakika gelişmeleri yatırımcı ve vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından güçlenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatını desteklediğini bildirdi. Peki altındaki son durum ne? 1 dolar kaç TL, ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN GÜNE SAKİN BAŞLADI

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.145 lira seviyesinde işlem görüyor.

  • 3
  • 15
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,17 artışla 1.146 liradan tamamladı.

  • 4
  • 15
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 1.145 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.880 lira, Cumhuriyet altını da 7.610 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,17 değer kazanarak 1900 dolar seviyesini aşmasının ardından, bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.896 dolardan işlem görüyor.

  • 5
  • 15
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalarak Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık artışı ise yüzde 6,5'e yavaşlayarak Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.