ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Gram altın ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.145 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar altındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?