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PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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PKK’ya Pençe-Kilit darbesi! MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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