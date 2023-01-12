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Haberler Galeri EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?

EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?

EYT'nin yasalaşağı gün milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşması ile yıllardır beklenen EYT sorunu çözüme kavuşacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinin yasalaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 13:34
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EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için gözler TBMM'ye çevrildi. EYT'nin ne zaman Meclis'e sunulacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Buna göre; 9-13 Ocak tarihleri arasında TBMM'de EYT konusunun görüşülüp, yasalaşacağı ön görülüyordu.

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EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek?

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT başvuruları da henüz başlamadı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte başvurularda başlayacak.

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EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında; Geçtiğimiz yıl son kabine toplantısının ardından 28 Aralık'ta Yeni Emeklilik Düzenlemesinin müjdesini kamuoyumuzla paylaştık.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen, binlerce vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorununu herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin taktirine sunuyoruz. dedi...

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EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek?

"OCAK AYI İÇİNDE MECLİS'E İLETECEĞİZ"

AK Parti, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifi hazırlıklarına başladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin de ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi.