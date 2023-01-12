EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?

EYT'nin yasalaşağı gün milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşması ile yıllardır beklenen EYT sorunu çözüme kavuşacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinin yasalaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, yasalaştı mı? EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte, ayrıntılar...