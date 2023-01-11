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EYT KGF kredisi son dakika: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 KGF kredi paketi tüm detaylar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merakla beklenen KGF paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Esnaf ve KOBİ'lere yönelik sağlanacak dev kredi paketinin ayrıntıları merak ediliyor. Kefalet limitine haiz sunulacak kredi paketi, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, esnaf kefalet kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2023 EYT KGF kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Esnaf ve KOBİ'lere kredi destek paketi nedir? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 14:51
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EYT KGF kredisi son dakika: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 KGF kredi paketi tüm detaylar

Kredi Garanti Fonu paketi ile toplumun her kesimi bu imkanlardan faydalanabilecek. Özellikle bu ay sonunda Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile emekli olacak vatandaşlara verilecek kıdem tazminatı için KGF paketi dikkat çekiyor. EYT destek paketi olarak da adlandırılan KGF kredisi ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, esnaf kefalet kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2023 KGF kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Esnaf ve KOBİ'lere kredi destek paketi nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT KGF kredisi son dakika: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 KGF kredi paketi tüm detaylar

KGF KREDİ PAKETİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yeni KGF paketinin detaylarını açıkladı. 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak. Yeni paket, işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.

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EYT KGF kredisi son dakika: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 KGF kredi paketi tüm detaylar

PAKET 1: İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.

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EYT KGF kredisi son dakika: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 KGF kredi paketi tüm detaylar

PAKET 2: DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

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EYT KGF kredisi son dakika: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 KGF kredi paketi tüm detaylar

PAKET 3: YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ

20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.