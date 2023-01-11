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EYT KGF kredisi son dakika: Esnaf kefalet kredisi nedir? Faiz oranı, vadesi... 2023 KGF kredi paketi tüm detaylar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merakla beklenen KGF paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Esnaf ve KOBİ'lere yönelik sağlanacak dev kredi paketinin ayrıntıları merak ediliyor. Kefalet limitine haiz sunulacak kredi paketi, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, esnaf kefalet kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2023 EYT KGF kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Esnaf ve KOBİ'lere kredi destek paketi nedir? İşte merak edilenler...