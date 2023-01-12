Sözleşmeliye kadroda kapsam genişliyor! İşte kadroya geçecek yeni meslek grupları! Faruk Erdem A Haber'de açıkladı
Asgari ücret sonrasında emekli ve memur zamlarına yönelik atılan adımların ardından sözleşmeli personele verilecek kadroya ilişkin teklif bugün TBMM'ye sunulacak. Kritik yasa teklifini A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sözleşmeli personele verilecek kadroda kapsamın genişletileceğini açıkladı. Kadro verilecek yeni meslek gruplarını tek tek sayan Erdem "Bunun hemen arkasından da 300 bin mevsimlik işçiye de kadro verilecek." ifadelerini kullandı. Peki hangi personele kadro verilecek? İşte sözleşmeliye personele kadronun detayları...
SÖZLEŞMELİDE KADRO GENİŞLİYOR
A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü konuya ilişkin son derece kritik bilgiler verirken kadro müjdesinde kapsamın genişleyeceğini duyurdu.
İşte Faruk Erdem'in sözlerinde öne çıkanlar:
OCAK AYI MAAŞLARINI ZAMLI ALACAKLAR
Memur ve emekli zammı teklifi TBMM'den geçti. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun meclisten geçmesi demek Ocak ayı maaşlarının zamlı olarak yatması demektir. Sadece memur emeklileri burada maaşlarını aldılar. Onlara da fark yatacak.
BAZI CÜMLELER DEĞİŞTİRİLDİ KAPSAM GENİŞLETİLDİ
Sözleşmeli 550 bin kişinin kadroya geçmesi için bekleniyordu. Dün Meclis Plan Bütçe Alt Komisyonu'nda bir toplantı yapıldı. Yanlış anlaşılacak cümleler düzeltildi ve kapsam biraz genişletildi.
MADDELERDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLDU
Mustafa Elitaş başkanlığında bir toplantı oldu. Her kurumun temsilcisi gelerek bilgiler verdi. Oradaki değişikliklere müdahale edildi. Bazı değişiklikler oldu.
İŞTE KADROYA GEÇECEK OLAN YENİ MESLEK GRUPLARI
Sanatçılar, Tarih Kurumu çalışanları, kazılarda görev yapan arkeologlar, Kültür Turizm Bakanlığı'ndaki sanatçılar, Devlet Opera Bale Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar, Diyanet personeli, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personeli.
4A HAKLARINI KAZANACAKLAR
Bu meslektekilerle ilgili karar TBMM'de değerlendirilecek. Buradaki çalışanlar 4A kadrosuna geçtiğinde haklarını kazanacak.
300 BİN GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ
Bunun hemen arkasından da 300 bin mevsimlik işçiye de kadro verilecek.
NE OLMUŞTU?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifini bugün öğleden sonra TBMM'ye sunacaklarını söylemişti.
AKBAŞOĞLU DÜN AÇIKLAMIŞTI
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro konusunda açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.
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