Sözleşmeliye kadroda kapsam genişliyor! İşte kadroya geçecek yeni meslek grupları! Faruk Erdem A Haber’de açıkladı

İşte Faruk Erdem'in sözlerinde öne çıkanlar:

OCAK AYI MAAŞLARINI ZAMLI ALACAKLAR

Memur ve emekli zammı teklifi TBMM'den geçti. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun meclisten geçmesi demek Ocak ayı maaşlarının zamlı olarak yatması demektir. Sadece memur emeklileri burada maaşlarını aldılar. Onlara da fark yatacak.