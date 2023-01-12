’Fiyat sabitleme’ diğer sektörlere de yansıyacak mı? Zincir marketlerden sonra sıra restoranlarda mı?

Bu işlerden fırsatçılık yapan yok mu evet var. Özellikle turistler bu durumdan çok şikayetçi. Ancak belli başlı marka olmuş kendini üst segmente taşımış belli yerlerdeki restoranlar için pahalı dememek lazım. Vatandaşın bunu dememesi gerekir. Bunlar zaten pahalı ama orta segment ve diğerleri o fiyatları almaya başladı. Bu çok büyük bir tehlike.