'Fiyat sabitleme' diğer sektörlere de yansıyacak mı? Zincir marketlerden sonra sıra restoranlarda mı?
Zincir marketlerin peş peşe yaptığı 'fiyat sabitleme' ve 'indirim' kampanyası diğer sektörlerde de karşılık buldu. Restoranlara da fiyat sabitleme çağrısı yapılacağı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olam TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl canlı yayında anlattı. Ramazan Bingöl, "Tabi bizler bu çağrıya uymak zorundayız. Biz hükümetimizi, devletimizi, milletimizi desteklemek için bunu yapmak zorundayız. Enflasyon denen canavarı yenmek için bunu yapmak zorundayız. Biz de tüm TÜRES üyelerine ve sektör üyelerine çağrı yapıyoruz. Fiyatları sabitliyoruz artık zam yapmayalım ki bu enflasyonun belini kıralım." dedi.
Geçtiğimiz haftalarda özellikle zincir marketlerde pek çok ürüne fiyat sabitleme veya indirim kararı geldi. Bu kararında ardından marketlerin kararı domine etkisi yarattı ve ürünlerde düşme yaşandı. Diğer sektörlerden buna benzer kararlar almaya başladı.
Beyaz eşya ve plastik türevi ürünlerde tekrar bir fiyat sabitleme ve indirim kararları geldi. Bu karaların sektöre yayılması bekleniyor. Peki vatandaşların yemek ihtiyacını giderdiği restoranlarda da bir fiyat sabitleme yolu seçilecek mi?
Ramazan Bingöl'ün canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Şu anda bizim derneğimize ve şahsıma gelen en çok şikayetlerden bir tanesi insanların sürprizlerle karşılaşması. İnsanlar gittikleri kafe, restoran ve lokanta gibi benzeri yerlerde müthiş kendilerine göre zamlı pahalı yemekler yediklerini çayla içtiklerini söylüyorlar ve herkes bu duruma katılıyor.
Bilindiği gibi dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir paket açıkladı bana göre şu anda Türkiye'de açıklanmış en önemli ve en iyi paketlerden bir tanesi. Bakan Nebati açıklamasında enflasyonun belinin kırıldığına dikkat çekti ve tüm sektörlerden fiyat sabitleme konusunda destek beklediğini söyledi.
Tabi bizler bu çağrıya uymak zorundayız. Biz hükümetimizi, devletimizi, milletimizi desteklemek için bunu yapmak zorundayız. Enflasyon denen canavarı yenmek için bunu yapmak zorundayız. Biz de tüm TÜRES üyelerine ve sektör üyelerine çağrı yapıyoruz. Fiyatları sabitliyoruz artık zam yapmayalım ki bu enflasyonun belini kıralım.
Bu işlerden fırsatçılık yapan yok mu evet var. Özellikle turistler bu durumdan çok şikayetçi. Ancak belli başlı marka olmuş kendini üst segmente taşımış belli yerlerdeki restoranlar için pahalı dememek lazım. Vatandaşın bunu dememesi gerekir. Bunlar zaten pahalı ama orta segment ve diğerleri o fiyatları almaya başladı. Bu çok büyük bir tehlike.
Vatandaşlar bu fiyatlarla gitmemeye başlayacak. Bu bizim sektöre kaotik bir dönem yaşatacaktır. Ben buradan şeffaf fiyatlandırma çağrısı yapıyorum. Ben bunu Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile de görüşeceğim. Bunun zaruri olduğunu düşünüyorum. Bütün her yerde fiyat listesi asılması gerekiyor. Vatandaş içeri girdiğinde kaç para ödeyeceğini bilmeli. Bunu yaptığımız zaman restoran ve lokantalarda işlerin artacağını ve enflasyonun düşeceğini düşünüyorum."
NELER YAŞANMIŞTI?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş asgari ücretin açıklamasından sonra zincir marketlerin yöneticileriyle bir toplantı yapmıştı. Bakan Muş toplantından sonra verdiği mesajda , "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." demişti.
"VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KORUYACAĞIZ"
Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacağını belirten Muş, konunun yakından takip edildiğini söylerek, "Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı? Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu?
- AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden alınır? anadolu.edu.tr Öğrenci Bilgi Sistemi!
- 12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...
- İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...
- Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'ten geçti mi?
- 2023 BEKÇİ ALIMI ne zaman? Lise mezunu bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İŞKUR başvuru ekranı!
- 7. Yargı paketi son dakika Meclis'e geldi mi? 7. Yargı paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? İmar, ehliyet, genel af...
- Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...
- ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!
- Jandarma, Astsubay ve uzman çavuş zamlı maaşlar! Jandarma, JÖH, uzman çavuş ve astsubay yeni maaşları ne kadar oldu 2023? TSK maaşları 2023
- Emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak? 5,7,9,1,38 olanların...
- ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman? Bakanlık açıkladı...