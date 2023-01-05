HaberlerGaleriZincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?
Zincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?
Enflasyonla mücadele kapsamında zincir marketler bir bir ihtiyaç ürünlerinde fiyat sabitlemesi yaptıklarını duyurdu. Çocuk bezi, çay, un, bakliyat gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirim ve fiyat sabitleme uygulandı. Haberi alan vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?