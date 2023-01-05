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Haberler Galeri Zincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?

Zincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?

Enflasyonla mücadele kapsamında zincir marketler bir bir ihtiyaç ürünlerinde fiyat sabitlemesi yaptıklarını duyurdu. Çocuk bezi, çay, un, bakliyat gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirim ve fiyat sabitleme uygulandı. Haberi alan vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 13:07
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Zincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?

Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başta olmak üzere kabine üyelerinden gelen açıklamaların ardından zincir marketler çağrıya karşılıksız kalmayarak fiyatlarda sabitleme ve indirim uygulamasına gitti. Peki hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere kabine üyelerinden gelen açıklamalar, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde karşılık buldu. Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center gibi Türkiye'nin perakende sektöründe en yaygın şube ağına sahip marketleri, birbiri ardına "indirim" ve "fiyat sabitleme" uygulamasına gitti.

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Zincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?

Bakan Nebati, katıldığı bir televizyon programında, gıda perakendecileriyle görüştüğünü ifade ederek, fiyat artışlarının artık makul kabul edilemeyeceğini belirtti. Nebati, "Buradan da gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre artırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunuyorum. Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bu çağrıya karşılık verenler de oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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Zincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelirken marketlere, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Muş, "Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." mesajını vermişti.

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Zincir Marketler İNDİRİM Yarışına başladı! Çocuk bezi, yağ, çay, un... Hangi marketlerde fiyatlar sabitlendi? Ne zamana kadar geçerli?

ŞOK MARKETLER FİYATLARI SABİTLEDİ

Bu çağrıların ardından yeni yılın ilk gününde ilk açıklama Şok Marketlerden geldi. Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre, markette pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar, ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.