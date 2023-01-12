Kamuda çalışma cezası geliyor! Yeni düzenleme kimleri kapsayacak?

Şu anda yürürlükteki mevzuata göre kısa süreli hapis cezalarında yani 1 yıldan az olan hapis cezalarında hakim seçenek yaptırımları uygulayabilir. Burada bahsedilen seçenek yaptırımlardan bir tanesi de bakanlığın açıklamış olduğu kamu yararında kamu işinde çalıştırılmayla ilgili bir yaptırımdır. Hakim failin topluma kazandırılması ve ıslahı noktasında belirli bir eğitim kurumuna gönderilmesi veya kamuda çalıştırılması belirli yerlere gitmesi ile ilgili sınırlar koyması gibi seçenek yaptırımlar gibi karar verme taktir hakkına zaten sahiptir.