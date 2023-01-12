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Kamuda çalışma cezası geliyor! Yeni düzenleme kimleri kapsayacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Kamuda çalışma cezası geliyor! Yeni düzenleme kimleri kapsayacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kamuda zorunlu çalışma düzenlemesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Peki bu düzenleme kimleri kapsayacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan avukat Murat Emergen anlattı. Emergen, "Kanunsuz suç ve ceza olamayacağından bakanlık bununla ilgili bir çalışma yapacaktır. Bunu Meclis’e sunacaktır." dedi.

Kamuda çalışma cezası! KAMUDA ÇALIŞMA CEZASI!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle Dikmen Hakimevi'nde 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı ve kamuda zorunlu çalışma düzenlemesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için iki yıla kadar ceza alanların kamuda çalıştırılacağını söyledi.

Cezasızlık algısının ortadan kalkması için çalışma yürüttüklerini söyleyen Bozdağ, iki yıla kadar ceza alanların kamuda çalıştırılacağını belirterek şöyle konuştu:

''Diyelim birisi gitti çimleri söktü kamu malına ciddi şekilde zarar verdi. Belediyenin park bahçelerinde çimleme işinde 3 ay 8 saat her gün çalışacak.''

Konuyla ilgili Murat Emergen'in A Haber'e özel değerlendirmeleri:

Kanun koyucu toplumun gelişimine uygun olarak toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yasalar yapmak veya mevcut yasaları değiştirmekle zaten görevlidir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği de zaten kanunsuz suç olamayacağından bununla ilgili bir düzenleme olması gerekir.

Bakanlığın yaptığı açıklamada faillerin cezalandırılmasındaki infaz rejimine ilişkin olarak faillerin ceza aldıktan sonraki sürecinde o failin ıslah edilmesi ve topluma kazandırılması noktasında da verilen cezanın da toplumda bir adalet duygusunu temin etmesi ve caydırıcılığının oluşması içinde bir düzenlemeden bahsediliyor.

Şu anda yürürlükteki mevzuata göre kısa süreli hapis cezalarında yani 1 yıldan az olan hapis cezalarında hakim seçenek yaptırımları uygulayabilir. Burada bahsedilen seçenek yaptırımlardan bir tanesi de bakanlığın açıklamış olduğu kamu yararında kamu işinde çalıştırılmayla ilgili bir yaptırımdır. Hakim failin topluma kazandırılması ve ıslahı noktasında belirli bir eğitim kurumuna gönderilmesi veya kamuda çalıştırılması belirli yerlere gitmesi ile ilgili sınırlar koyması gibi seçenek yaptırımlar gibi karar verme taktir hakkına zaten sahiptir.

Bakanlığın bahsetmiş olduğu toplumun adalet duygusunun temini ve caydırıcılığın artırılması için 2 yıla kadar olan cezalarda şu anda halk dilinde hapis cezası almış olsa bile yatarı olmadığından bu kişilere seçenek yaptırımların uygulanmasının genişletilmesiyle ilgili bir düzenlemeden bahsediliyor. Kanunsuz suç ve ceza olamayacağından bakanlık bununla ilgili bir çalışma yapacaktır. Bu Meclis'e sunacaktır."

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