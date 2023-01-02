Emekli ve memur zamlarında net oran verdi! Enflasyon rakamını A Haber’de duyurdu! AK Partili Resul Kurt rakam vererek açıkladı

ASGARİ ÜCRETLE KIYASLANMAMALI

"Şu an emekli ve memur zamlarında büyük bir beklenti söz konusu. Asgari ücret yıllık olarak belirleniyor ama emekli ve memurlarımıza yapılacak olan zam miktarı altı aylık bir zam olacak. O yüzden asgari ücretle kıyaslamamak gerekiyor."