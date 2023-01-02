Emekli ve memur zamlarında net oran verdi! Enflasyon rakamını A Haber'de duyurdu! AK Partili Resul Kurt rakam vererek açıkladı
Devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklilerin gözü, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak. Açıklanacak rakamlara ilişkin AK Parti MKYK Üyesi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Beklenen zamlar için oran veren Kurt enflasyon beklentisini de açıkladı. Peki emekli ve memur zamları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık ayı enflasyon verisi yarın saat 10.00'da açıklanacak. 5 aylık enflasyon yüzde 15,04 olarak hesaplandı.
6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR
Memur ve emekli maaşlarında artış oranı belli yarın açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları toplu sözleşmeye ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.
GÖZLER AÇIKLANACAK RAKAMDA
Haziran-Aralık arasındaki 6 ayda tüketici fiyat endeksindeki artış ve belirlenen toplu sözleşme zam oranı dikkate alınarak belirlenen memur ve memur emekli maaşlarında gözler yarın açıklanacak yılın son enflasyon verisine çevrildi.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 15,04
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 15,04 oldu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. Bir önceki 6 aylık dönem yüzde 7 zam almışlardı. Kesin rakamlar yarın açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç.Dr. Resul Kurt A Haber ekranlarında memur ve emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu.
ASGARİ ÜCRETLE KIYASLANMAMALI
"Şu an emekli ve memur zamlarında büyük bir beklenti söz konusu. Asgari ücret yıllık olarak belirleniyor ama emekli ve memurlarımıza yapılacak olan zam miktarı altı aylık bir zam olacak. O yüzden asgari ücretle kıyaslamamak gerekiyor."
BEKLENTİM YÜZDE 17
"Şu anki mevcut durumda Temmuz-Aralık enflasyonu +1 puanlık bir zam olacak. Yüzde 16 enflasyon çıksa +1 puanla yüzde 17'lik bir zam bekleniyor. Bu beklentiyi çok yükseltmemek gerekir."
EMEKLİ MEMURLARI DA ETKİLEYECEK
"Hakkaniyet beklentisi içinde olmalı. Toplumsal olarak zor bir dönemde geçtik ve dünyada da büyük krizler oldu. Memur maaşlarına yapılacak zam, emekli memurları da etkileyecek."
YARIN RAKAMLAR AZ ÇOK BELLİ OLACAK
"Sayın Cumhurbaşkanımız son dokunuşları hep yaptı bu konuda. Yarın enflasyon açıklandığında tüm rakamlar az çok belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları da belli olacak."
AÇIKLANACAK RAKAMI DUYURDU
En düşük emekli maaşı 3500 TL şu an ama orada da bir iyileştirme olacak. Enflasyon rakamında 2 puanlık bir artış bekliyorum. +1 puan da refah payı versek zam yüzde 17 civarında olacak gibi duruyor.
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