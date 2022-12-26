26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekli ve memur zamları için net oran! En düşük bu miktarı alacaklar!

Emekli ve memur zamları için net oran! En düşük bu miktarı alacaklar!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2022 18:10
Türkiye'de asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş gözlerini EYT ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamma çevirdi. Konuya ilişkin A Haber'e konuşan Ekonomist Muhammed Bayram emekli ve memur maaşları için oran verirken, EYT'nin kapsamına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Peki EYT kimleri kapsayacak? Memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam olacak? İşte detaylar...
Emekli ve memur zamları için net oran!
Emekli ve memur zamları için net oran!
Ulaşım kolaylaştı turizm canlandı
Ulaşım kolaylaştı turizm canlandı
Girişimcilik Merkezi gelir kapısı oldu
Girişimcilik Merkezi gelir kapısı oldu
Borsaya kadın ilgisi!
Borsaya kadın ilgisi!
Tarihi rekor Afyon’da!
Tarihi rekor Afyon’da!
Karadeniz’deki müjde ne olacak?
Karadeniz'deki müjde ne olacak?
2023’ün yatırım aracı ne olacak?
2023’ün yatırım aracı ne olacak?
EYT bugün belli olacak mı?
EYT bugün belli olacak mı?
Zincir marketlere etiket uyarısı
Zincir marketlere etiket uyarısı
Emekli ve memura farklı zam
Emekli ve memura farklı zam
2022’de Almanların tercihi Türkiye
2022'de Almanların tercihi "Türkiye"
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA!
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA!
Daha Fazla Video Göster