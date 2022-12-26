Emekli ve memur zamları için net oran! En düşük bu miktarı alacaklar!

Türkiye'de asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş gözlerini EYT ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamma çevirdi. Konuya ilişkin A Haber'e konuşan Ekonomist Muhammed Bayram emekli ve memur maaşları için oran verirken, EYT'nin kapsamına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Peki EYT kimleri kapsayacak? Memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam olacak? İşte detaylar...