2023 seçimleri ne zaman yapılacak? TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan A Haber’e özel açıklamalar

TBMM biz de bir tabirdir gündemine hakimdir. İstediği her konuyu görüşebilir bunun süresi de Meclis'in görevi devam ediyor. Seçim yapılacağı güne kadar TBMM çalışabilir bir takvim dahilinde. İhtiyaç olan milletimizin faydasına olan her türlü meseleyi müzakere eder kanun değişikliği yapabilir.

Bu anlamda bir sınırlama yok tek sınır seçim. Seçim günü. Ancak genel olarak seçim çalışmaları falan gündeme geleceğe için seçimlere aşağı yukarı 1,5-2 ay kala bir zaman Meclis çalışmalarına ara veriyor, milletvekilleri de bölgelerinde seçim çalışmaları sürdürüyor. Ancak bu bir kararla olan bir şey eğer gündem varsa çalışacak konu varsa çalışmalar devam da edebilir.