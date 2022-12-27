27 Aralık 2022, Salı
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Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük memur maaşı ne olacak? Emekli ve memur maaşları ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekli zamları için gözler ocak ayına çevrilmiş durumda. Özellikle sözleşmeliden kadroya geçecek personeller ne kadar maaş alacağını gündemlerine aldı. Peki maaşlar nasıl hesaplanacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman ve Ekonomist Muhammed Bayram, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.