Sıfır Atık Projesi'nde 5 yılda 62.2 milyarlık kazanç sağlandı
EKONOMİ Sabah
İklim değişikliği ile mücadelede birçok uluslararası ödüle layık görülen Sıfır Atık Projesi, ekonomiye 5 yılda 62.2 milyar liralık katkı sundu. Projenin, ekonomiye sunduğu katkıyı 100 milyar TL’ye çıkarması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, ülke ekonomisine katkısını her geçen gün artırarak sürdürüyor. Hayata geçtiği 5 yıllık süreçte ekonomik olarak 62.2 milyar Türk Lirası kazanç sağlayan projenin, 20 yılda ekonomiye 100 milyar TL katkı sunarak, 20 bin kişiye de yeni istihdam alanları açması bekleniyor.
Sıfır Atık Projesi çatısı altında uygulanan tüm bu çalışmalarla 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27.2'ye çıkarıldı. Hedef 2023 yılında bu oranı önce yüzde 35'e, 2035 yılında ise 60'a çıkarmak. Projenin başlangıcından bu yana 20.4 milyon ton kağıt-karton, 5.4 milyon ton plastik, 2.3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal, 5.2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda yaklaşık 33.8 milyon ton geri kazanılabilir atık bakanlıktan lisans almış işletmelerce ekonomiye geri kazandırıldı.
3.6 MİLYON TON PETROL TASARRUFU
Proje kapsamında Türkiye Çevre Ajansı Depozito Bilgi Yönetim Sistemi çalışmalarında da sona geldi. 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanında sistem kademeli olarak işlemeye başlayacak. 2023'ün sonuna kadar tüm il ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinası, 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktası hizmete sunulacak. Sistemin hayata geçmesiyle ilk etapta 20 milyar şişe geri dönüşüme kazandırılacak. 37 bin ton sera gazı emisyonu azaltacak. 1.3 milyar kWh enerji, 3.6 milyon varil petrolden tasarruf sağlanacak.
Proje kapsamında bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek. Ana teması 'İklim ve Gençlik' olarak belirlenen zirve, Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde yapılacak. Zirvenin ilk bölümünde 'İklim İçin Gençlik Hareketi" paneli düzenlenecek. Öğleden sonraki oturum Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak. Düzenlenecek Sıfır Atık Ödül Töreni'nde ise 12 kategoride 48 ödül verilecek.
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