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Sıfır Atık Hareketi 5 yaşında! "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Sıfır Atık Hareketi 5 yaşında! Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır atık bir düşünce tarzı değil, bir yaşam kılavuzudur ve bizim gençlerimizin, çocuklarımızın ellerinde yükselecektir." dedi. Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

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