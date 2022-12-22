22 Aralık 2022, Perşembe
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Altın tüm zamanların zirvesini gördü! Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?
Son dakika altın haberleri… Altın yeniden hızlı bir yükseliş trendine girdi. Tüm zamanları zirvesini gördü. Peki sebebi ne, altın almalı mı, satmalı mı? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya değerlendirdi.